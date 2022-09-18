Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Харькова | 360°

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Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Харькова

Минобороны России заявило о ликвидации склада с 7,5 тысячи снарядов в районе Харькова

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Склад боеприпасов ВСУ со снарядами к западным артиллерийским системам ликвидировали в районе Харькова. В нем хранилось свыше семи с половиной тысяч снарядов, сообщило Минобороны России.

Российские военные также ликвидировали хранилище боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады, которая располагалась в районе Долинка Запорожской области. ВС РФ нанесли удар по пункту управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области.

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Под обстрелом оказались три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также в Северске на территории Донецкой Народной Республики.

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Военнослужащие ВС РФ одержали верх над 47 артиллерийскими подразделениями ВСУ и разбили военную технику противника в 127 районах. В их числе — пункты базирования иностранных наемников частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен»* в районах Краматорска и Николаевки ДНР.

*«Кракен» — подразделение нацбатальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

Минобороны РФ

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