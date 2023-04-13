Спецоперация 13 апреля 2023, 14:54 Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ЛНР Минобороны сообщило о ликвидации склада боеприпасов ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военные группировки «Центр» ликвидировали в Луганской Народной Республике склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Артиллерия и авиация группировки войск „Центр“ уничтожили склад боеприпасов 66-й мехбригады Вооруженных сил [Украины] в Луганской Народной Республике», — сказал он.

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Российские военные поразили места дислокации противника на Краснолиманском направлении в Луганской и Донецкой народных республиках.

Минобороны сообщало об успехах российских военных на Донецком направлении, где украинские боевики за прошедшие сутки потеряли до 300 человек живой силы, шесть бронированных машин, два автомобиля, боевую машину пехоты и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, подразделения ВДВ заблокировали возможность отступления ВСУ из города Артемовска в ДНР.