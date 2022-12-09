Важное 09 декабря 2022, 16:31 Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий за прошлые сутки уничтожили склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ», — сказал он.

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Конашенков сообщил об успешных действиях ВС РФ на Южно-Донецком направлении, российские военные рассеяли и отбросили три взвода ВСУ, ликвидировав до 80 украинских боевиков.

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Кроме того, на Донецком направлении российские военные продолжили наступать, отразив две попытки контратак боевиков. В ходе боев ВС РФ уничтожили до 50 националистов, разбив две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Представитель Минобороны добавил, что в районе населенного пункта Дружба в ДНР Вооруженные силы уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.