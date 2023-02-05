Спецоперация 05 февраля 2023, 16:09 Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Угледаром Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожили склад боеприпасов под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российские войска ударами артиллерии уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Угледаром», — сообщил он.

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В ходе боев на Запорожском и Южно-Донецком направлениях ВС РФ, благодаря активной работе группировки войск «Восток», за сутки уничтожили свыше 130 украинских боевиков в районе Угледара в ДНР и Новоайдаровки в Запорожской области.

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Также российские военные развили свой успех на Краснолиманском направлении, уничтожив более украинских боевиков, три бронированных автомобиля и боевую машину пехоты.

ВС РФ нанесли огневое поражение четырем бригадам ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, заняв более выгодные рубежи.