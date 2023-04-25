25 апреля 2023, 15:39
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.
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Российские военные пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины около населенных пунктов Крахмальное и Орлянское в Харьковской области, а также рядом с поселками Стельмаховка и Новоселовское в ЛНР.
Кроме того, на Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по подразделения противника около населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Противник потерял за сутки на этом направлении до 65 своих бойцов, один пикап и две боевые бронированные машины.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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