Спецоперация 11 июня 2023, 15:04 Российские военные уничтожили штаб и командно-наблюдательные пункты ВСУ Минобороны: ВС России поразили штаб и командно-наблюдательные пункты противника в зоне СВО РИА «Новости»

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Подразделения ВС России в ходе спецоперации поразили штаб и командно-наблюдательные пункты ВСУ в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ российские военные поразили в районе города Орехов (Запорожская область). А в районе населенного пункта Кирово, также расположенного в Запорожской области, ВС РФ уничтожили узел связи 65-й механизированной бригады противника.

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В районах Рай-Александровки, Предтечина (Донецкой Народной Республика) и Малой Токмачки (Запорожская область) российские военные поразили штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

В Херсонской области в районе Осокоровки средства российской ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.