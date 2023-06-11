11 июня 2023, 15:04
Российские военные уничтожили штаб и командно-наблюдательные пункты ВСУ
Минобороны: ВС России поразили штаб и командно-наблюдательные пункты противника в зоне СВО
Подразделения ВС России в ходе спецоперации поразили штаб и командно-наблюдательные пункты ВСУ в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ российские военные поразили в районе города Орехов (Запорожская область). А в районе населенного пункта Кирово, также расположенного в Запорожской области, ВС РФ уничтожили узел связи 65-й механизированной бригады противника.
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В районах Рай-Александровки, Предтечина (Донецкой Народной Республика) и Малой Токмачки (Запорожская область) российские военные поразили штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.
В Херсонской области в районе Осокоровки средства российской ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Специальная военная операция РФ на Украине
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