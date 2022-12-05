Важное 05 декабря 2022, 12:20 Российские военные уничтожили пункты размещения иностранных наемников в ДНР Минобороны сообщило об ударах по пунктам размещения иностранных боевиков в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временного расположения иностранных наемников в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что прибывшие из других стран боевики разместились в Краматорске и селе Диброва.

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«В районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наемников», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что около села Парасковиевка в ДНР российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37.

Около села Рай-Александровка ударом поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, принадлежащая украинским войскам.

Кроме того, истребительная авиация Воздушно-космических сил России за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 около села Юрьевка и истребитель ВСУ МиГ-29 около села Зверево в Донецкой Народной Республике.

Российские системы противовоздушной обороны в воздухе сбили два украинских вертолета Ми-8 в районе города Марьинка, а также уничтожили 10 беспилотников, выпущенных ВСУ по населенным пунктам Донецкой Народной Республики и Запорожской области.