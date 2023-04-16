Спецоперация 16 апреля 2023, 07:09 Российские военные уничтожили пункты дислокации иностранного легиона и склад ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации иностранного легиона и склада ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в зоне специальной операции уничтожили пункты дислокации иностранного легиона в составе ВСУ, а также склад боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил в пресс-центре группировки войск «Юг.

«Артиллерийские подразделения войск „Юг“ нанесли ряд огневых налетов на места дислокации противника на Донецком направлении», — сказал глава пресс-центра Иван Бигма.

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Он уточнил, что российские военные нанесли удары по местам дислокации 110-й механизированной бригады ВСУ, 129-й бригады территориальной обороны Украины и иностранного легиона.

«Кроме этого, в зоне поражения оказался склад ВСУ с боеприпасами. Противник потерял большое количество военной техники и живой силы», — добавил глава пресс-центра.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении поражения противнику на Запорожском направлении из тюльпанов, ВСУ потеряли до 10 человек, четыре беспилотника и гаубицу.