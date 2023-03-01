Важное 01 марта 2023, 14:14 Российские военные уничтожили пункт временной дислокации националистов в Донбассе Минобороны: ВС России поразили пункт временной дислокации нацформирования в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения ВС России в ходе спецоперации на территории Донецкой Народной Республики поразили пункт временной дислокации националистического формирования. Об этом сообщили в Минобороны.

Пункт националистов располагался в районе населенного пункта Щурово, уточнили в ведомстве.

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Помимо этого, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Никольского (ДНР), Червоного, Новоданиловки и населенного пункта Щербаки (Запорожская область).

На этих направлениях противник потерял за сутки до 80 бойцов, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

Авиация ВКС России в воздушном бою в районе Дружковки (ДНР) сбила самолет Су-24 ВСУ, отметили в Минобороны. Успешно отработали за минувшие сутки и средства ПВО, сбив 15 беспилотников противника.