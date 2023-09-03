03 сентября 2023, 13:26
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ЛНР
Минобороны сообщило об ударе по пункту управления дронами ВСУ в ЛНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» уничтожили в районе поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики центр управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что в ходе боевых действий российские военные также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, собравшихся около села Ямпольского и поселка Торское Донецкой Народной Республики и поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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Также группировка войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразила две атаки штурмовиков пятой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ около села Григоровка Донецкой Народной Республики и поселка Кузьмино Луганской Народной Республики.
Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 50 человек личного состава и два пикапа.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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