Спецоперация 16 июля 2023, 01:36 Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink ВСУ под Херсоном ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ на правобережье Днепра РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в субботу, 15 июля, авиаударом уничтожили пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 <…> были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.

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Кроме того, группировка войск «Днепр» ликвидировала в течение дня три вражеские гаубицы М777.

Украинские войска в ночь на 14 июля атаковали населенные пункты в левобережной части Херсонской области. Они ударили по Новой Каховке, Пролетарке, Песчановке, выпустив по ним в общей сложности 35 снарядов. Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России отбили атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Потери украинских военных составили почти 400 человек.