Спецоперация 30 апреля 2023, 08:21 Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона Минобороны: российские бойцы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона РИА «Новости»

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Российская военная группировка «Днепр» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ, командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов под Херсоном. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

«Артиллерийскими подразделениями группировки „Днепр“ нанесено огневое поражение по <…> пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны ВСУ», — отметил Рулев.

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Он уточнил, что российские бойцы уничтожили еще командно-наблюдательный пункт, склад с боеприпасами и техникой в районе Херсона.

Противник лишился 30 солдат и более десяти бронемашин и автомобилей.

В районе сел Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка военные ВС России разбили два минометных расчета украинских боевиков. ПВО группировки также сбили два ударных беспилотника ВСУ.

Ранее бойцы «Днепра» пресекли действия диверсионной группы на Херсонском направлении.