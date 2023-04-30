30 апреля 2023, 08:21
Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона
Минобороны: российские бойцы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Херсона
Российская военная группировка «Днепр» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ, командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов под Херсоном. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
«Артиллерийскими подразделениями группировки „Днепр“ нанесено огневое поражение по <…> пункту управления беспилотными летательными аппаратами 124-й бригады территориальной обороны ВСУ», — отметил Рулев.
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Он уточнил, что российские бойцы уничтожили еще командно-наблюдательный пункт, склад с боеприпасами и техникой в районе Херсона.
Противник лишился 30 солдат и более десяти бронемашин и автомобилей.
В районе сел Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка военные ВС России разбили два минометных расчета украинских боевиков. ПВО группировки также сбили два ударных беспилотника ВСУ.
Ранее бойцы «Днепра» пресекли действия диверсионной группы на Херсонском направлении.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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