22 декабря 2022, 13:18
Российские военные уничтожили пункт ремонта систем М777 в ДНР
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта ремонта систем М777 в ДНР
Вооруженные силы России уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские силы сбили один вертолет и два украинских самолета на территории ДНР. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, истребительная авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 ВСУ около населенных пунктов Богатырь и Шевченко.
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«Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье <...> уничтожен украинский вертолет Ми-8», — добавил он.
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За сутки российские ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Торское, Володино и Войковский под Донецком. По позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» пришлось два ракетных удара.
ВС России смогли перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS около Бараниковки и Попасной в ЛНР.
Минобороны РФ
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