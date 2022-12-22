Важное 22 декабря 2022, 13:18 Российские военные уничтожили пункт ремонта систем М777 в ДНР Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта ремонта систем М777 в ДНР Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские силы сбили один вертолет и два украинских самолета на территории ДНР. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, истребительная авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 ВСУ около населенных пунктов Богатырь и Шевченко.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье <...> уничтожен украинский вертолет Ми-8», — добавил он.

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За сутки российские ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Торское, Володино и Войковский под Донецком. По позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» пришлось два ракетных удара.

ВС России смогли перехватить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS около Бараниковки и Попасной в ЛНР.