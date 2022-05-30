Российские военные уничтожили позиции ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска

Военнослужащие ВС РФ и силы ЛДНР нанесли удар по позициям ВСУ в районах Северодонецка и Лисичанска. Кадры работы авиации, которая поддерживает наступление, опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Штурмовики и вертолеты Ка-52 наносят удары с воздуха по позициям украинских военных. «Аллигаторы» успешно реализовывают поставленные перед ними задачи.

На прошлой неделе Минобороны России показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ. Пуски ракет по военному объекту противника произвели вертолеты Ка-52. В ведомстве также отметили, что нередко украинские военнослужащие используют объекты гражданской инфраструктуры в военных целях. Огневые и снайперские позиции боевики территориальной обороны оборудуют в жилых домах.

В российском ведомстве добавили, что подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности.