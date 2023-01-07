Спецоперация 07 января 2023, 14:50 Российские военные уничтожили позиции ВСУ, с которых обстреливали два направления Минобороны: ВС РФ подавили ответным огнем позиции ВСУ, с которых вели обстрелы РИА «Новости»

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Российские военные отбили атаку украинских войск на Херсонском и Криворожском направлениях. Позиции ВСУ уничтожили ответным огнем, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что ВС РФ соблюдают режим рождественского перемирия. Но украинские боевики продолжают артиллерийские обстрелы.

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В Запорожской области за прошедшие сутки противник открывал артиллерийский огонь более 30 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях зафиксировали 17 артиллерийских обстрелов.

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«Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — подчеркнули в министерстве.

В четверг, 5 января, украинские бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 сбили над Донецкой Народной республикой.

Кроме того, средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, выпущенный ВСУ около поселка Змиевка.