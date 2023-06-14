Спецоперация 14 июня 2023, 05:19 Российские военные уничтожили позиции, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Читать 360tv в

Российская артиллерия Западного военного округа точечными ударами уничтожает украинские позиции, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Артиллеристы ЗВО вели огонь по позиции противника из гаубиц «Мста-Б» и Д-30, о цели доложила разведка. Военные развернули кочующее орудие, выехали на огневую позицию и отработали по цели, беспилотник провел корректировку.

Реклама

«Работали сейчас по взводному опорному пункту <…>. Цель уничтожена. По второй цели работали — оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», — рассказал один из военнослужащих в видеоролике.

Артиллерист отметил, что российские военные уничтожали взводные опорные пункты, расположенные вдоль границы России. С этих позиций украинские боевики вели разведку и обстреливали российскую территорию.

ВМФ России атаковали военные цели в Одессе, в городе прогремело несколько взрывов. Планируется атака беспилотниками «Герань» по объектам противника в других регионах Украины.