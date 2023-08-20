Важное 20 августа 2023, 14:21 Российские военные уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали полевые склады боеприпасов украинских боевиков в районе населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Константиновка уничтожили полевые склады боеприпасов подразделений ВСУ», — сказал он.

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В ходе боев на Донецком направлении за прошлые сутки ВСУ лишились более 280 человек живой силы, гаубиц Д-20 и Д-30, артиллерийской системы М777, двух автомобилей, двух боевых бронированных машин и шести боевых машин пехоты.

Кроме того, российские войска при поддержке армейской и штурмовой авиации успешно отразили атаки националистов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Майорск, Веселое и Первомайское.

Также в боях на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили до 130 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б», три автомобиля, три боевые бронированные машины и танк.