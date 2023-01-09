Спецоперация 09 января 2023, 06:06 Российские военные уничтожили подкрепление ВСУ Бойцы «Викинга» ВС России уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили подкрепление украинских войск в рамках спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Наблюдатель группы «Викинг» с помощью тепловизора увидел прибытие техники с подкреплением на одну из позиций ВСУ.

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Украинские военные в ночное время суток перебрасывали подкрепления, но это не помогло им совершить операцию, оставаясь незамеченными. Как только техника прибыла на точку, бойцы «Викинга» выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

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В ходе боестолкновений российские военные уничтожили артиллерийские расчеты гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Карловка ДНР. Кроме того, российские военнослужащие отразили попытку контратаки украинских националистов в населенном пункте Спорное.

После окончания режима прекращения огня российские бойцы также уничтожили диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Это произошло на Купянском и Краснолиманском направлениях.