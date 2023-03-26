Спецоперация 26 марта 2023, 20:27 Российские военные уничтожили под Сватово командира националистического разведотряда «РВ»: ВС РФ уничтожили под Сватово командира разведотряда ВСУ «Бешкетники Сирка» Щеголева Викимедиа

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Российские войска в боях под Сватово уничтожили командира украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Ивана Щеголева, известного под позывным Щегол. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, еще в 2016 году Щеголев вступил в батальон украинских националистов «Правый сектор»* и воевал под руководством ранее уничтоженного Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

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Ранее стало известно о ликвидации другого бойца подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Боевика уничтожили в боях за Артемовск. Там же бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали двух полевых командиров украинских войск – Виталия Каплина, который также ранее был челном запрещенной в России группировки «Правый сектор»*, и командующего ротой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Александра Басалиги.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.