Российские военные уничтожили почти 30 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

ВКС РФ ударили высокоточными ракетами по пяти пунктам управления ВСУ, а также поразили 29 районов сосредоточения живой силы и техники украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

По его словам, артиллерия и ракетные войска за сутки поразили в рамках спецоперации на Украине более 900 целей ВСУ. В частности, удары пришлись на 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, 128 пунктов управления, 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также авиация ВКС РФ уничтожила свыше 140 националистов, шесть артиллерийских орудий и минометов ВСУ, батарею РСЗО «Град» за прошедшие 24 часа.