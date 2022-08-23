Российские военные уничтожили почти 1800 украинских БПЛА с начала спецоперации

За время проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 1796 украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также ВС России поразили 268 самолетов и 148 вертолетов вертолетов противника, добавили в министерстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <…> 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин», — сообщил Конашенков.

В ходе выполнения спецоперации удалось вывести из строя 818 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО), 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны сообщили, что союзные войска вышли к административной границе Николаевской области. ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров региона и освободили населенный пункт Комсомольское. На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки удалось уничтожить подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.