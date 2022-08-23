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    23 августа 2022, 13:28

    Российские военные уничтожили почти 1800 украинских БПЛА с начала спецоперации

    Минобороны: почти 1800 беспилотников ВСУ уничтожили с начала спецоперации

    Александр Иванов

    За время проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 1796 украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также ВС России поразили 268 самолетов и 148 вертолетов вертолетов противника, добавили в министерстве.

    Российские военные уничтожили почти 1800 украинских БПЛА с начала спецоперации

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <…> 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин», — сообщил Конашенков.

    В ходе выполнения спецоперации удалось вывести из строя 818 боевых машин реактивных систем залпового огня РСЗО), 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В Минобороны сообщили, что союзные войска вышли к административной границе Николаевской области. ВС России взяли под контроль 12 квадратных километров региона и освободили населенный пункт Комсомольское. На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки удалось уничтожить подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.