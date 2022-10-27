Российские военные уничтожили плацдарм ВСУ на реке Жеребец в ДНР | 360°

Важное 27 октября 2022, 10:51 Российские военные уничтожили плацдарм ВСУ на реке Жеребец в ДНР Глава ДНР Пушилин сообщил об уничтожении плацдарма ВСУ на реке Жеребец РИА "Новости"

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Российские военные уничтожили плацдарм украинских боевиков на берегу реки Жеребец в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, написал ТАСС.

По его словам, с этой точки националисты пытались контролировать трассу между населенными пунктами Сватово и Кременная.

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Кроме того, российские войска в случае освобождения Артемовска смогут перебить пути снабжения группировки боевиков и позволят освободить север республики, отметил Пушилин.

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Ранее глава ДНР сообщал, что обстановку на Донецком направлении полностью контролируют Союзные войска. При этом он отметил, что националисты подтягивают свежие резервы к Артемовску, сообщал RT.

Накануне украинские военные атаковали населенный пункт Шахтерск в ДНР, в результате обстрелов загорелись железнодорожные цистерны с топливом.