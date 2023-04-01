Спецоперация 01 апреля 2023, 15:36 Российские военные уничтожили пять украинских беспилотников Минобороны: российская ПВО уничтожила за сутки пять украинских беспилотников РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили пять украинских беспилотников и перехватили девять снарядов реактивных систем залпового огня в зоне специальной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крынки Херсонской области, Новоукраинское Запорожской и Валерьяновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков добавил, что силы ПВО также перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

Ранее Минобороны сообщило об успехах российских военных на Донецком направлении. За прошлые сутки ВСУ потеряли до 110 человек живой силы, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», боевую машину РСЗО «Град» и пять боевых бронированных машин.