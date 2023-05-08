Спецоперация 08 мая 2023, 15:17 Российские военные уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами Минобороны: ВС России уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили пять складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Балаклея Харьковской области поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Также неподалеку от населенных пунктов Водяное в ДНР и Кирово в Запорожье российские бойцы разбили два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.

Еще два склада с вооружением противник потерял в районе Верхнекаменского и Краматорска. В них хранили боеприпасы 54-я механизированная и 80-я десантно-штурмовая бригады боевиков.

Российские военные уничтожили иностранных наемников управляемыми бомбами в зоне спецоперации. Под удар бомбардировщика Су-34 попал пункт дислокации боевиков под Харьковом.