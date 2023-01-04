Важное 04 января 2023, 13:02 Российские военные уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ Минобороны России заявило об уничтожении пяти украинских ДРГ в Донбассе РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ДРГ противника разбили в районе населенных пунктов Невское в ЛНР, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка в ДНР.

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Кроме того, российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Харьковской области.

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Удар по позициям ВСУ в Дружковке политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов счел в беседе в «360» «новогодним подарком».

Минобороны показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения в зоне спецоперации.

Ранее офицер 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об уничтожении группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении, написал RT.