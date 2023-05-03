Спецоперация 03 мая 2023, 09:10 Российские военные уничтожили отделение ВСУ при строительстве переправы через реку Офицер Марочко: российские силы ликвидировали отделение ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские силы ликвидировали группу украинских военных инженерного подразделения при строительстве переправы через реку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам военного эксперта, это произошло на Краснолиманском направлении около населенного пункта Невское. Российские военные возводили переправу через реку Жеребец. Украинских боевиков выявили с помощью аэроразведки.

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«Координаты передали нашему артиллерийскому подразделению, которое уничтожило как живую силу, так и технику противника», — отметил Марочко.

По его словам, для ликвидации подразделения ВС России использовали три снаряда калибра 122 миллиметра.

Ранее артиллеристы Западного военного округа уничтожили группу украинских военных, которые пошли в наступление. При ударе расчета САУ «Акация» ликвидировали большое количество живой силы противника. Также стало известно, что российские силы применили термобарический снаряд по украинским боевикам в зоне специальной военной операции.