Спецоперация 18 августа 2023, 09:03 Российские военные уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном Советник Гагин: ВС России уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном РИА «Новости»

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Российские силы ликвидировали основную группировку украинских боевиков в населенном пункте Урожайное. Об этом ТАСС рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Наше тяжелое вооружение уничтожило основные силы противника в Урожайном. Все подъезды контролирует наша артиллерия, у противника не получается перебросить туда резервы. Логистика ВСУ нарушена, личный состав и технику уничтожают еще на подходах», — сказал он.

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Гагин отметил, что ВСУ пытались прорваться к Урожайному с флангов, но потери техники и личного состава на этом участке только растут.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу противника рядом с Урожайным. Глава пресс-центра группировки Олег Чехов рассказывал, что ВСУ лишились минометного расчета, пункта управления беспилотниками, пикапа и двух танков.