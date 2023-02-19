19 февраля 2023, 10:17
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР ударом огнемета «Солнцепек»
РИА «Новости»: ВС России разгромили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А «Солнцепек»
Российские бойцы уничтожили опорный пункт украинских сил в Луганской Народной Республике двумя термобарическими реактивными снарядами огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщил российский военный РИА «Новости».
«Отработали по опорному пункту противника, расход — два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд — прим. ред.)», — отметил боец.
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Он уточнил, что при ударах из огнемета требуется соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника дислоцировались российские десантники.
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Ранее удар из «Солнцепека» по позициям украинских боевиков под Угледаром сняли на видео. Снаряды попали по расположенным среди деревьев позициям ВСУ.
В Минобороны отмечали, что это оружие делает залпы неуправляемыми снарядами калибра 220 миллиметров. Огнеметная система уничтожает живую силу и легкобронированную технику.
Оружие
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