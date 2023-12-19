Спецоперация 19 декабря 2023, 07:44 Российские военные уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении Минобороны: «Гиацинты» ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска разгромили опорный пункт украинских боевиков на Купянском направлении ударами расчетов артиллерийских комплексов «Гиацинт-С». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате ударов националисты лишились боевой техники и живой силы.

Реклама

«Опорные пункты противника, артиллерия, танки и техники – это наши основные цели. На днях поразили самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши и опорный пункт ВСУ. У нас очень слаженные расчеты», - сообщил наводчик одного из «Гиацинтов» с позывным «Волына».

В ведомстве подчеркнули, что российские силы выполняют боевые задачи в любую погоду. Тактика артиллерийской карусели вносит дезориентацию в действия противника, заставляет его рассекречивать позиции и тратить боеприпасы.

Днем ранее стало известно, что Нацгвардия Украины лишилась командного пункта в ДНР.