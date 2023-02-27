27 февраля 2023, 14:42
Российские военные уничтожили оперативный центр ВСУ специальных операций «Запад»
Минобороны РФ: ВС России поразили оперативный центр ВСУ специальных операций «Запад»
Вооруженные силы России поразили оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого. Об этом сообщили в Минобороны.
«В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций „Запад“», — уточнили в ведомстве.
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Кроме того, в районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ.
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В Минобороны отметили, что всего авиация и ракетчики поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 173 районах.
Два дня назад российские подразделения поразили позиции украинских морпехов и спецназа в районе населенного пункта Глухое в Днепропетровской области.
Также бойцы ВС России уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ в районе Угледара и Авдеевки в Донецкой Народной Республике, а также в районе Малиновки Запорожской области.
Минобороны РФ
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