Спецоперация 27 февраля 2023, 14:42 Российские военные уничтожили оперативный центр ВСУ специальных операций «Запад» Минобороны РФ: ВС России поразили оперативный центр ВСУ специальных операций «Запад» РИА «Новости»

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Вооруженные силы России поразили оперативный центр специальных операций «Запад» в районе города Хмельницкого. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций „Запад“», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ.

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В Минобороны отметили, что всего авиация и ракетчики поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в 173 районах.

Два дня назад российские подразделения поразили позиции украинских морпехов и спецназа в районе населенного пункта Глухое в Днепропетровской области.

Также бойцы ВС России уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ в районе Угледара и Авдеевки в Донецкой Народной Республике, а также в районе Малиновки Запорожской области.