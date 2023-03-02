02 марта 2023, 15:00
Российские военные уничтожили около 270 боевиков ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили около 270 украинских военных на Донецком направлении
Подразделения российской Южной группировки войск уничтожили около 270 боевиков ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что группировку войск поддерживала авиация и артиллерия.
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«За сутки уничтожили около 270 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.
Кроме того, противник лишился шести машин пехоты, трех бронемашин и девяти автомобилей. По удар попали самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы.
В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР бойцы ВС России уничтожили узел связи и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ.
Накануне российские войска разгромили три украинские украинские диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области и Луганской Народной Республике. ВС России применили тяжелые огнеметные системы, артиллерию, армейскую и штурмовую авиацию.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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