Спецоперация 06 марта 2023, 12:41 Российские военные уничтожили очередной опорный пункт ВСУ «Русская весна»: российские военные взяли штурмом опорный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об успешной операции рассказал проект «Русская весна».

Российские военные взяли штурмом очередной опорный пункт противника. Военкоры не уточнили, где именно прошел бой, но рассказали, что ВСУ понесли большие потери — в окопах остались десятки тел украинских военнослужащих.

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Ожесточенные круглосуточные бои ведут в Артемовске. ВСУ начали выводить свою технику по единственному доступному для них коридору, но российские подразделения их простреливают. «Русская весна» ранее рассказала, как они уничтожили колонну из четырех боевых машин пехоты и 10 украинских бойцов.

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ВСУ разместили в Артемовске свои лучшие подразделения, но это не помогло — испанская газета El Pais сообщила о колоссальных потерях. Подкрепление из-за поломки транспорта смогло войти в город только со второй попытки.