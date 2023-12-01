Спецоперация 01 декабря 2023, 04:42 Появилось видео уничтожения танка Leopard ВСУ под Работино Российские военные уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали танк Leopard ВСУ FPV-дроном под Работино в Запорожье. Об этом РИА «Новости» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства представил снятое с дрона видео, на котором видно, как беспилотник ВС РФ приблизился к боевой машине противника и осуществил атаку на башню рядом с открытым люком. Корректировку вели с другого БПЛА. С его камеры видно, как ударный дрон уничтожил цель, а потом в танк ВСУ влетел противотанковый управляемый снаряд.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщил, что бойцов группировки войск «Запад» наградили за успешное уничтожение танка Leopard 1A5 на Купянском направлении. Торжественную церемонию провели в зоне специальной военной операции.

Бойцы попали по боевой машине с первого выстрела из ПТРК. Повторный удар превратил танк в груду металла. Российским военнослужащим вручили медали за «За отвагу» и сертификат на сумму 700 тысяч рублей.