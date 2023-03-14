Спецоперация 14 марта 2023, 15:38 Российские военные уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских солдат Минобороны: ВС России уничтожили Херсонском направлении свыше 40 военных ВСУ РИА «Новости»

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Российские части уничтожили на Херсонском направлении более 40 военнослужащих ВСУ и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих», — уточнили в военном ведомстве.

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Противник также лишился девяти единиц техники. Российские бойцы уничтожили три боевые бронемашины, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, разбили самоходную гаубицу «Акация».

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Днем ранее украинские войска лишились на Купянском направлении более 60 боевиков за сутки. Удары по позициям украинской армии нанесла артиллерия группировки войск «Запад» и другие подразделения.

В понедельник, 13 марта, российские мотострелковые подразделения начали наступление в зоне спецоперации. Гранатометчиков поддерживают расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».