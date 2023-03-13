Спецоперация 13 марта 2023, 14:44 Российские военные уничтожили на Херсонском направлении 20 боевиков ВСУ и три гаубицы Минобороны: 20 украинских солдат и гаубицы уничтожили ВС России на Херсонском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Херсонском направлении огнем подразделений российской армии уничтожили более 20 украинских солдат, три гаубицы и пять автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В министерстве отметили, что, кроме живой силы, противник потерял пять автомобилей и три гаубицы: два самоходные и одну «Мста-Б».

Реклама

В ведомстве напомнили, что всего с начала проведения спецоперации российские военные лишили ВСУ 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудий полевой артиллерии и минометов и 8904 единицы спецтехники.

В начале марта стало известно, что российскую систему ПВО усилят в Херсонской области.