Спецоперация 20 января 2024, 04:05 Российские военные уничтожили комплексы ВСУ в Одессе ракетами П-35Б ВС РФ ударили советскими ракетами П-35Б по объектам ПВО в Одессе РИА «Новости»

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Российские военные ударили несколькими советскими ракетами П-35Б по объектам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в Одессе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов „Утес“ и „Редут“ были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», — уточнил источник.

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По его словам, российские бойцы использовали ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой. Они оказались эффективными, украинские военные объекты были поражены.

Производство П-35, по его словам, давно прекратилось, модернизировать их бессмысленно, поэтому они долгое время находились на хранении. По данным из открытых источников, у этих ракет мощная осколочно-фугасная боевая часть массой 800-1000 килограмм. Это в два раза больше, чем у современной крылатой ракеты «Калибр».

Ранее новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна осталась без ПВО, боевой авиации и обещанных денег за отправленные на Украину самолеты МиГ-29 из-за передачи прежним правительством страны вооружений ВСУ.