Спецоперация 11 декабря 2022, 08:32 Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ РИА «Новости»: подразделение российских минометчиков уничтожило командный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Российское подразделение минометчиков уничтожило командный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Идель.

«Наша батарея вышла в район боевых действий, получив приказ об уничтожении скопления сил противника. Командный пункт стал целью, его засекли работой квадрокоптера», — рассказал он.

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По его словам, в зоне вычисленных координатах находились до 10 боевиков и две единицы военной техники.

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«Около 20 снарядов туда положили, с третьей мины нас удачно корректировали», — добавил он.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России на видео показала уничтожение бронированной техники ВСУ штурмовыми самолетами Су-25. После успешного нанесения ударов по цели пилоты выпустили тепловые ловушки и невредимыми вернулись на аэродром, избежав ответного огня противника.