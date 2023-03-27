Спецоперация 27 марта 2023, 08:25 Российские военные уничтожили колонну ВСУ в ДНР ТАСС: российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Северском в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска ликвидировали украинскую колонну с техникой и личным составом, направленную для усиления обороны под населенным пунктом Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Разгромили колонну ВСУ, которая продвигалась на участок под Северском со стороны населенного пункта Рай-Александровка. Эту технику направляли на усиление оборонительных позиций для сдерживания наступления российских военных», — сообщил он.

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Офицер в отставке отметил, что украинские боевики потеряли до одной батально-тактической группы. Численность уничтоженной бронетехники и личного состава пока уточняются.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ начало расселять боевиков в домах мирных жителей под городом Артемовск.

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что в Северске, Краматорске и Славянске расквартированы около 80 тысяч украинских военных.