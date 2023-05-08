Спецоперация 08 мая 2023, 07:49 Российские военные уничтожили иностранных наемников управляемыми бомбами в зоне СВО Минобороны: Су-34 накрыл иностранных наемников в Харьковской области управляемыми бомбами РИА «Новости»

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Российские военные ударом бомбардировщика Су-34 накрыли пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Истребитель Су-34 нанес удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ рядом с населенным пунктом Ивановка, применив универсальные модули коррекции и планирования авиабомб», — сказал он.

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Зыбинский объяснил, что модуль коррекции и планирования крепится к свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет рули и раскладное крыло, самонаводясь на цель благодаря системе управления.

«Кроме того, за прошлые сутки военнослужащие группировки „Запад“ уничтожили две ДРГ противника из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригады», — добавил глава пресс-центра.

Ранее Минобороны показало на видео работу пушек «Гиацинт-Б» в зоне спецоперации.