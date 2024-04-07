Спецоперация

07 апреля 2024, 08:42

Российские военные уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом

Подпольщик Лебедев: ВС России уничтожили систему ПВО у харьковского аэропорта

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Российские военные ликвидировали иностранную систему противовоздушной обороны зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — сообщил собеседник агентства.

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В харьковском подполье рассказали, что это могла быть европейская зенитная система.

Также Вооруженные силы России ударили по складу с боеприпасами украинской армии в Харькове. При этом местные власти «пытаются выдать» прилет за удары по супермаркетам.

Ранее подполье Одессы обесточило военную часть украинских боевико в в поселке Авангард. Там располагался цех, в котором ВСУ производили беспилотники.

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