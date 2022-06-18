Российские военные уничтожили хранилища топлива для ВСУ в районах Лисичанска и Кременчуга

ВС России уничтожили в районах Лисичанска и Кременчуга технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшиеся для украинской техники в Донбассе. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного и наземного базирования.

Также Конашенков рассказал, что высокоточные российские ракеты уничтожили 12 огневых позиций ВСУ, в том числе четыре взвода РСЗО «Град» и четыре взвода гаубиц М777 Вооруженных сил Украины.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамика, Желанного и четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР.

Российская авиация за сутки поразила 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и уничтожила более 160 националистов. Удалось сбить украинский самолет Су-25 в районе Камышевахи и вертолет Ми-24 в районе Архангельского в ДНР. Кроме того, Вооруженные силы России за сутки сбили восемь беспилотников, в том числе Bayraktar TB-2 в районе Херсона.

Перехвачены четыре украинские ракеты «Точка-У» и 24 ракеты РСЗО «Ураган» над ДНР, ЛНР и Харьковской областью.

Ракетные войска и артиллерия России уничтожили более 310 националистов, три машины РСЗО «Град», девять орудий полевой артиллерии ВСУ.