Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием хранилища с боеприпасами для поставленного ЕС и США вооружения в Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению», — заявили в ведомстве.

Также высокоточным оружием удалось уничтожить более 60 человек личного состава аэромобильной бригады ВСУ в ДНР. В Минобороны добавили, что за сутки средства ПВО России сбили вертолет Ми-24 ВСУ в республике и четыре украинских БЛА в Харьковской области.

Кроме того, ВС России за последние 24 часа поразили четыре взвода РСЗО, 13 взводов гаубиц Д-20, а также 10 артиллерийских взводов украинских военных на территории Донецкой Народной Республики.