26 декабря 2022, 14:04
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ЛНР
Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие в ходе специальной операции уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В ходе боев российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет украинской армии рядом с населенным пунктом Червонная Диброва», — рассказал он.
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Также в течение прошлых суток ВС РФ вели бои на Южно-Донецком направлении, уничтожив до 40 украинских националистов, три пикапа и две боевые бронированные машины.
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«Кроме того, российские военные огнем артиллерии уничтожили пункт ремонта техники ВСУ в Донецкой Народной Республике, где находились две гаубицы „Гвоздика“ и две боевых машины РСЗО HIMARS», — добавил Конашенков.
После начала спецоперации ВС РФ уничтожили 192 вертолета, 352 самолета, 399 зенитных ракетных комплексов, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня и 7765 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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