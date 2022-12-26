Спецоперация 26 декабря 2022, 14:04 Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ЛНР Минобороны РФ сообщило об уничтожении диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военнослужащие в ходе специальной операции уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе боев российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет украинской армии рядом с населенным пунктом Червонная Диброва», — рассказал он.

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Также в течение прошлых суток ВС РФ вели бои на Южно-Донецком направлении, уничтожив до 40 украинских националистов, три пикапа и две боевые бронированные машины.

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«Кроме того, российские военные огнем артиллерии уничтожили пункт ремонта техники ВСУ в Донецкой Народной Республике, где находились две гаубицы „Гвоздика“ и две боевых машины РСЗО HIMARS», — добавил Конашенков.

После начала спецоперации ВС РФ уничтожили 192 вертолета, 352 самолета, 399 зенитных ракетных комплексов, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня и 7765 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.