Российские военные в Харьковской области ликвидировали группу испаноговорящих наемников, входящих в состав националистических формирований Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Средства разведки обнаружили скопление живой силы противника около населенного пункта Лозовое в Харьковской области. Оказалось, что это группа испанцев. Цель к нам пришла и оказалась поражена», — сообщил военнослужащий.

Точных данных о гражданстве ликвидированных наемников пока нет.

Два дня назад официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о ликвидации до 250 наемников ВСУ под Николаевом.

Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин сообщал, что НАТО и западные страны открыто поддерживают вербовку властями Украины иностранных наемников.

По его словам, наймом боевиков занимаются в том числе дипломатические представительства Украины за рубежом, что противоречит международному законодательству.