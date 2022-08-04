Российские военные уничтожили группу испаноговорящих наемников ВСУ
РИА «Новости»: ВС РФ ликвидировали группу испаноговорящих наемников ВСУ на Украине
Российские военные в Харьковской области ликвидировали группу испаноговорящих наемников, входящих в состав националистических формирований Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Средства разведки обнаружили скопление живой силы противника около населенного пункта Лозовое в Харьковской области. Оказалось, что это группа испанцев. Цель к нам пришла и оказалась поражена», — сообщил военнослужащий.
Точных данных о гражданстве ликвидированных наемников пока нет.
Два дня назад официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал о ликвидации до 250 наемников ВСУ под Николаевом.
Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин сообщал, что НАТО и западные страны открыто поддерживают вербовку властями Украины иностранных наемников.
По его словам, наймом боевиков занимаются в том числе дипломатические представительства Украины за рубежом, что противоречит международному законодательству.