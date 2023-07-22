Спецоперация 22 июля 2023, 05:12 Российские военные уничтожили группу диверсантов на Купянском направлении ТАСС: ВС России уничтожили группу диверсантов на Купянском направлении РИА «Новости»

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Артиллерия группировки сил «Запад» уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский в комментарии ТАСС. Это случилось на Купянском направлении.

«В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа <…> в районе населенного пункта Ивановка», — отметил Зыбинский.

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Удар по позициям противника российские военные нанесли удары с помощью самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30 и противотанковых ракетных комплексов группировки.

По словам Зыбинского, общие потери противника составили до взвода живой силы и один пикап.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что российские силы остановили семь атак противника на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Возле Курдюмовки и Клещеевки уничтожили две боевые бронемашины ВСУ. Также российские бойцы с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов украинских военных, который располагался около Дружковки.