Спецоперация 29 января 2024, 07:56 Российские военные уничтожили «Градом» более 30 боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве Расчеты РСЗО «Град» ликвидировали свыше 30 боевиков ВСУ под Кременной РИА «Новости»

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Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Град» ударили по боевикам ВСУ на Краснолиманском направлении. Вооруженные силы Украины потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Бойцы реактивной батареи гвардейского мотострелкового полка ударили по противнику в Серебрянском лесничестве, которое находится в районе Кременной в Луганской Народной Республике.

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Российские военные получили данные от передовых разведчиков о скоплении в том направлении до 50 боевиков ВСУ. После расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» прибыли на огневые позиции.

«Привязавшись к местности, артиллеристы ЦВО провели групповой залп <…> реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными», — указали в оборонном ведомстве.

Российский боец Александр Апашанцев в одиночку вытащил экипаж из подбитого автомобиля. Он же вывел горящую машину из колонны. Еще один отечественный солдат отразил нападение элитных украинских разведчиков ВСУ под Авдеевкой. Он загнал пятерых боевиков ВСУ в угол и удерживал там до прихода подкрепления.