29 января 2024, 07:56
Российские военные уничтожили «Градом» более 30 боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве
Расчеты РСЗО «Град» ликвидировали свыше 30 боевиков ВСУ под Кременной
Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Град» ударили по боевикам ВСУ на Краснолиманском направлении. Вооруженные силы Украины потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Бойцы реактивной батареи гвардейского мотострелкового полка ударили по противнику в Серебрянском лесничестве, которое находится в районе Кременной в Луганской Народной Республике.
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Российские военные получили данные от передовых разведчиков о скоплении в том направлении до 50 боевиков ВСУ. После расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» прибыли на огневые позиции.
«Привязавшись к местности, артиллеристы ЦВО провели групповой залп <…> реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными», — указали в оборонном ведомстве.
Российский боец Александр Апашанцев в одиночку вытащил экипаж из подбитого автомобиля. Он же вывел горящую машину из колонны. Еще один отечественный солдат отразил нападение элитных украинских разведчиков ВСУ под Авдеевкой. Он загнал пятерых боевиков ВСУ в угол и удерживал там до прихода подкрепления.
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