Спецоперация 17 января 2023, 15:07 Российские военные уничтожили гаубицы Krab и Paladin в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении гаубиц Krab и М109 Paladin в зоне СВО Defense.gov

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Российские военные в ходе прошлых суток уничтожили западные гаубицы Krab и М109 Paladin в зоне проведения специальной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Российские военнослужащие в ходе боев за прошедшие сутки уничтожили реактивную систему залпового огня „Град“, а также иностранные гаубицы Krab и М109 Paladin в Харьковской области», — сообщил он.

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ВС РФ также разбили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в Харьковской области, станцию РЛС для контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 в Донецкой Народной Республике и две станции AN/ТPQ-50 в Херсонской области.

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После начала специальной операции российские военные уничтожили 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8081 единицу специальной военной автомобильной техники, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 401 зенитный ракетный комплекс, 2891 беспилотный летательный аппарат, 200 вертолетов и 372 самолета.