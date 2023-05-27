Спецоперация 27 мая 2023, 05:18 Российские военные уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ ТАСС: ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ. Огонь по целям наносили войска группировки «Запад». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск „Запад“ огнем из реактивной системы залпового огня „Град“ в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-30 и уничтожен минометный расчет противника», — сообщил Зыбинский.

Реклама

Также штурмовые отряды в ходе наступательных действий уничтожили до взвода военнослужащих противника, три блиндажа и один наблюдательный пост. Это произошло в районе населенного пункта Молчаново.

Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике 92-й отдельной механизированной бригады. Также удары нанеслись по подразделениям территориальной обороны.

Российские военные уничтожили 214-й отдельный спецбатальон украинской армии OPFOR, который имитировал действия отечественных подразделений. По информации военкоров, батальон OPFOR создали в 2016 году по инициативе США. Название произошло от фразы opposing force, эти подразделения имитируют действия противника во время учений.