Важное 03 января 2023, 14:53 Российские военные уничтожили две установки HIMARS в ДНР Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Краматорске Defense.gov

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе Краматорска ВС РФ вскрыли и уничтожили позиции двух американских пусковых установок HIMARS, из которых вели обстрелы населенных пунктов ДНР», — сообщил он.

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За прошлые сутки российские военные уничтожили три артиллерийские системы М777 американского производства в районе населенных пунктов Червонная Диброва и Артемовск.

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Также Конашенков сообщил, что ВС РФ ликвидировали две гаубицы Д-30 в Запорожской области и две украинских боевых машины РСЗО «Град».

Минобороны отметило, что за сутки российские военнослужащие уничтожили две разведгруппы ВСУ в Харьковской области и ДРГ противника в Луганской Народной Республике.