Российские военные уничтожили две установки HIMARS и две гаубицы М777 | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 15:09 Российские военные уничтожили две установки HIMARS и две гаубицы М777 Минобороны: ВС РФ ликвидировали две установки HIMARS и две гаубицы М777 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские военные за прошедшие сутки уничтожили две американские установки реактивных систем залпового огня HIMARS и две американские гаубицы М777. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Ракетным ударом в районе населенного пункта Староверовка российские военные уничтожили две американские установки РСЗО HIMARS и 43 украинских боевика», — сообщил он.

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Кроме того, отечественные беспилотные летательные аппараты уничтожили две американские гаубицы М777 и украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в Херсонской области.

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Российские военные отбили попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли четыре танка.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 164 вертолета, 327 самолетов, 384 зенитно-ракетных комплекса, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 6863 единицы специальной военной автомобильной техники и 3536 орудий минометов и полевой артиллерии.